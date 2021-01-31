Челси - Бёрнли

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Бёрнли на Eurosport.ru! 31 января 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Челси и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

