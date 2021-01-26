Саутгемптон
    -
    23:15
    26.01.21
    Сент-Мэрис
    Арсенал
      Чемпионат Англии • Тур 20
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      Саутгемптон - Арсенал

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Арсенал на Eurosport.ru! 26 января 2021 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ральф Хазенхюттль или Микель Артета? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саутгемптон и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Саутгемптон и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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