Тоттенхэм
    -
    23:00
    28.01.21
    Тоттенхэм Хотспур (стадион)
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 20
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Тоттенхэм - Ливерпуль

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! 28 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Выше «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» забрался даже «Вест Хэм». Уж кто-то должен обойти «молотков».