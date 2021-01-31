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Перед матчем
Вест Хэм - Ливерпуль
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! 31 января 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Мойес или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вест Хэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Салют! «Вест Хэм» принимает «Ливерпуль» – и это неожиданно рубка соседей по турнирной таблице. «Молотобойцы» с пятого места всего на 2 очка отстают от «Ливера» – победа вкинет их в зону ЛЧ. А мерсисайдцам надо срочно вернуться на победную серию, ведь до победы на «Тоттенхэмом» в прошлом туре они не побеждали 5 матчей, забив всего 1 гол. Как думаете, случится сенсация, или «Ливерпуль» легко размажет вылезших из привычной середины таблицы лондонцев? Чтобы точно узнать результат матча, следите за игрой в нашей трансляции!