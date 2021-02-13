Манчестер Сити
    -
    20:30
    13.02.21
    Этихад
    Тоттенхэм
      Чемпионат Англии • Тур 24
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Манчестер Сити - Тоттенхэм

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 13 февраля 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Манчестер Сити» – чемпион на 98%. Так говорят прогностические модели, но Кейну и Сону на них плевать. «Тоттенхэму» нужна путевка в ЛЧ.