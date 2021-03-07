Манчестер Сити
    -
    19:30
    07.03.21
    Этихад
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 27
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 7 марта 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Давненько в манкунианском дерби не встречались первая и вторая команда АПЛ. У «Манчестер Сити» действующая победная серия из 20+ матчей, а «МЮ» нужно цепляться за место в Лиге чемпионов. Победа над лидером повысит шансы «Юнайтед» на топ-4, а то и на топ-2.