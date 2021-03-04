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Перед матчем
Ливерпуль - Челси
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Челси на Eurosport.ru! 4 марта 2021 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Ливерпуль» - «Челси» – огненная вывеска 29-го тура АПЛ. Искр этому противостоянию добавит первая встреча в Англии Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Тухель – ученик и последователь тактических идей Клоппа. Скоро узнаем, кто из них окажется сильнее. Такой матч точно стоит смотреть, поэтому присоединяйтесь к нашей трансляции!