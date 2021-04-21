Тоттенхэм
    -
    20:00
    21.04.21
    Тоттенхэм Хотспур (стадион)
    Саутгемптон
      Чемпионат Англии • Тур 29
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      Тоттенхэм - Саутгемптон

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Саутгемптон на Eurosport.ru! 21 апреля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Райан Мэйсон или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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