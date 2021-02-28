Тоттенхэм
    -
    17:00
    28.02.21
    Тоттенхэм Хотспур (стадион)
    Бёрнли
      Чемпионат Англии • Тур 26
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      Тоттенхэм - Бёрнли

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Бёрнли на Eurosport.ru! 28 февраля 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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