Лестер Сити - Арсенал

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Арсенал на Eurosport.ru! 28 февраля 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Микель Артета? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Лестер Сити и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

