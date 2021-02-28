Челси
    -
    19:30
    28.02.21
    Стэмфорд Бридж
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 26
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      Челси - Манчестер Юнайтед

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 28 февраля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
      Главное 
       
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      Главный матч выходных с совершенно непредсказуемым исходом. тактичческие изыскания Томаса тухеля против Бруну Фернандеша и его скиллов, Тимо Вернер против чужих ворот и безголевой серии. Интриг – масса.