Эктор Бельерин
Фото: Other Agency
В свое время из «Арсенала» за курение в раздевалке вылетел Войцех Шченсный.
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин был замечен с сигаретой во время отдыха на озере Комо.
Как сообщает The Sun, испанский футболист проводит отпуск вместе с родителями на итальянском курорте. Папарацци застукали 25-летнего Бельерина за тем, что точно не понравится Микелю Артете: Эктор выкурил сигарету.
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- В прошедшем сезоне АПЛ Бельерин провел 15 матчей и забил один мяч.
- «Арсенал» занял восьмую строчку в турнирной таблице, но выиграл Кубок Англии. Бельерин принял активное участие в победном голе в финале против «Челси» (2:1).
- Несколько лет назад Эктор стал веганом.
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