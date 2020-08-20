В свое время из «Арсенала» за курение в раздевалке вылетел Войцех Шченсный.

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин был замечен с сигаретой во время отдыха на озере Комо.

Как сообщает The Sun, испанский футболист проводит отпуск вместе с родителями на итальянском курорте. Папарацци застукали 25-летнего Бельерина за тем, что точно не понравится Микелю Артете: Эктор выкурил сигарету.

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В прошедшем сезоне АПЛ Бельерин провел 15 матчей и забил один мяч.

«Арсенал» занял восьмую строчку в турнирной таблице, но выиграл Кубок Англии. Бельерин принял активное участие в победном голе в финале против «Челси» (2:1).

Несколько лет назад Эктор стал веганом.

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