Пеп за 4 сезона не выиграл Лигу чемпионов. Может быть, настало время перемен?

Бывший игрок «Манчестер Сити» Яя Туре считает, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не до конца справляется со своими обязанностями.

«Тренера подписали сюда для того, чтобы он взял этот трофей [Лигу чемпионов]. Когда видишь «Ливерпуль» и другие клубы, которые выиграли Лигу чемпионов без особых вложений на трансферном рынке, это разочаровывает, это странно.

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Гвардиолу призвали в клуб, чтобы он помог добыть этот значительный титул, но на данный момент все складывается не так, как «Ман Сити» этого хочет. Все знают, что Пеп отличный тренер. Но если дела идут не так, как надо, иногда нужно что-то менять», – цитирует Туре Daily Mail.

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Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года.

В первом сезоне «горожане» под руководством Пепа вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, в остальных трех – на стадии четвертьфинала.

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