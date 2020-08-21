Актер Том Харди озвучил документалку про «Тоттенхэм»

Том Харди
Фото: Getty Images
Звезда Голливуда озвучил закадровый текст.
Компания Amazon сообщила, что британский актер Том Харди озвучил документальный сериал о «Тоттенхэме» – его голос будет звучать за кадром в каждой серии проекта.
Amazon выложил в твиттер фрагмент озвучки и предложил подписчикам угадать имя голливудской звезды, подарившей проекту закадровый голос. Позже создатели подтвердили – зачитывать будет Том Харди.
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