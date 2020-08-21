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Актер Том Харди озвучил документалку про «Тоттенхэм»

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Том Харди

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 23 минут

Звезда Голливуда озвучил закадровый текст.

Компания Amazon сообщила, что британский актер Том Харди озвучил документальный сериал о «Тоттенхэме» – его голос будет звучать за кадром в каждой серии проекта.

Amazon выложил в твиттер фрагмент озвучки и предложил подписчикам угадать имя голливудской звезды, подарившей проекту закадровый голос. Позже создатели подтвердили – зачитывать будет Том Харди.

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