У Харри серьезные неприятности.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр задержан полицией греческого острова Миконос.

Английский защитник отдыхает после длинного сезона – «МЮ» только 16 августа вылетел из Лиги Европы и завершил кампанию. Как сообщает The Sun, ночью на 21 августа футболист попал в неприятную ситуацию – во время тусовки компания игрока повздорила с другими отдыхающими англичанами и устроила пьяную драку. Утихомирить парней приехала полиция, но Харри и компания не сдались без боя – футболиста обвиняют в оскорблении представителей правоохранительных органов и нападении на полицейского.

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Вот видео с вечеринки – Магуайр не собирается никого колотить, но уже явно не вполне трезв.

Летом 2019 года англичанин обошелся «МЮ» в 87 млн евро и стал самым дорогим защитником в истории.

В прошлом сезоне Харри провел 55 матчей за «МЮ» и забил 3 мяча.

«МЮ» в полуфинале ЛЕ заработал пенальти, который очень похож на 11-метровый «Спартака» с «Сочи»

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