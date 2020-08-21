Харри Магуайр
Фото: Getty Images
У Харри серьезные неприятности.
Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр задержан полицией греческого острова Миконос.
Английский защитник отдыхает после длинного сезона – «МЮ» только 16 августа вылетел из Лиги Европы и завершил кампанию. Как сообщает The Sun, ночью на 21 августа футболист попал в неприятную ситуацию – во время тусовки компания игрока повздорила с другими отдыхающими англичанами и устроила пьяную драку. Утихомирить парней приехала полиция, но Харри и компания не сдались без боя – футболиста обвиняют в оскорблении представителей правоохранительных органов и нападении на полицейского.
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Вот видео с вечеринки – Магуайр не собирается никого колотить, но уже явно не вполне трезв.
- Летом 2019 года англичанин обошелся «МЮ» в 87 млн евро и стал самым дорогим защитником в истории.
- В прошлом сезоне Харри провел 55 матчей за «МЮ» и забил 3 мяча.
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