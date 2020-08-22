Не стыкуется с первоначальными данными от The Sun.

Появились подробности относительно ареста капитана «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, задержанного в Греции.

По информации местного издания Mykonos Voice, все началось со стычки Магуайра с группой британцев. Они начали оскорблять футболиста и «Манчестер Юнайтед», в ходе конфликта сестру Магуайра ранили в руку острым предметом. Ранение близкого человека разозлило Харри, он набросился на обидчиков и благодаря спортивной подготовке одолел их..

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В драку вмешались полицейские. Магуайр пытался объяснить происходящее, а уже в участке хотел заплатить правоохранителям штраф. Те расценили это как попытку дачи взятки.

По последней информации греческих медиа, футболист был освобожден из-под стражи.

Ранее The Sun сообщили, что 27-летний футболист находился в алкогольном опьянении и напал на полицейского.

Летом 2019 года англичанин обошелся «МЮ» в 87 млн евро и стал самым дорогим защитником в истории.

«МЮ» в полуфинале ЛЕ заработал пенальти, который очень похож на 11-метровый «Спартака» с «Сочи»

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