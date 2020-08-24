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Daily Mail: Магуайра хотят выгнать из сборной из-за инцидента в Греции

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Харри Магуайр

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Решение примет Гарет Саутгейт.

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может быть исключен из сборной Англии за нападение на полицейских, которое он совершил в Греции.

Как сообщает Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (ФА) захотела лишить Магуайра места в составе национальной команды. В этом случае защитник не примет участия в ближайших матчах Лиги наций. Окончательное решение по этому вопросу примет главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт.

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  • Магуайра арестовали 21 августа на греческом острове Миконос. Футболист был задержан за пьяную драку и нападение на полицейского.
  • Харри перешел в «МЮ» летом прошлого года и по ходу первого сезона на «Олд Траффорд» стал капитаном команды.

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