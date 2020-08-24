Линделёф остановил вора, который хотел обокрасть пожилую даму, и задержал его до приезда полиции

Виктор Линделёф
Фото: Getty Images
Умеет держать оборону 💪
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф совершил отважный поступок у себя на родине – в Швеции.
Как пишет шведское издания Aftonbladet, мужчина на велосипеде попытался умыкнуть у 90-летней женщины сумку в центре города Вестерос. Линделёф оказался свидетелем сцены – он изловчился догнать преступника и задержал его до прибытия полиции.
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У задержанного имелись при себе наркотики, который он использовал для собственного потребления.
- В прошедшем сезоне АПЛ Линделёф провел 35 матчей и забил один мяч.
- «Манчестер Юнайтед» занял в турнирной таблице третье место и квалифицировался в Лигу чемпионов-2020/21.
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