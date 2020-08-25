Лидер «Манчестер Сити» может пропустить вызов в сборную и подготовку к новому сезону.

У восьмикратного олимпийского чемпиона и одиннадцатикратного чемпиона мира легкоатлета Усэйна Болта нашли COVID-19.

«Подтверждаю, что заболел коронавирусом. У меня нет симптомов. Я самоизолируюсь», – сказал Болт в видео в инстаграме.

Чемпионат Англии «Никогда не устану быть черным». Стерлинг записал видео в поддержку темнокожих 17/06/2020 В 07:14

Как сообщает Sky Sports, ямаец мог заразить футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга – 21 августа англичанин присутствовал на вечеринке в честь 34-летия бывшего спортсмена.

Это может стать проблемой для сборной Англии – 25 августа главный тренер команды Гарет Саутгейт должен объявить состав на матчи Лиги наций.

5-го сентября команда сыграет с Исландией, а 8-го – с Данией.

Стерлинг, Уокер, Рэшфорд и Санчо залетели в лайв рэпера и заценили стриптиз

Чемпионат Англии Стерлинг: «Джеррард и Лэмпард тренируют гранды – у молодых темнокожих коучей нет таких возможностей» 09/06/2020 В 08:30