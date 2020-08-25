Рахим Стерлинг
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Лидер «Манчестер Сити» может пропустить вызов в сборную и подготовку к новому сезону.
У восьмикратного олимпийского чемпиона и одиннадцатикратного чемпиона мира легкоатлета Усэйна Болта нашли COVID-19.
«Подтверждаю, что заболел коронавирусом. У меня нет симптомов. Я самоизолируюсь», – сказал Болт в видео в инстаграме.
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Как сообщает Sky Sports, ямаец мог заразить футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга – 21 августа англичанин присутствовал на вечеринке в честь 34-летия бывшего спортсмена.
- Это может стать проблемой для сборной Англии – 25 августа главный тренер команды Гарет Саутгейт должен объявить состав на матчи Лиги наций.
- 5-го сентября команда сыграет с Исландией, а 8-го – с Данией.
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