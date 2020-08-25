Футбол
Чемпионат Англии

У Болта подтвердили коронавирус. 4 дня назад он тусовался со Стерлингом

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Рахим Стерлинг

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 27 минут

Лидер «Манчестер Сити» может пропустить вызов в сборную и подготовку к новому сезону.

У восьмикратного олимпийского чемпиона и одиннадцатикратного чемпиона мира легкоатлета Усэйна Болта нашли COVID-19.

«Подтверждаю, что заболел коронавирусом. У меня нет симптомов. Я самоизолируюсь», – сказал Болт в видео в инстаграме.

Чемпионат Англии

«Никогда не устану быть черным». Стерлинг записал видео в поддержку темнокожих

17/06/2020 В 07:14

Как сообщает Sky Sports, ямаец мог заразить футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга – 21 августа англичанин присутствовал на вечеринке в честь 34-летия бывшего спортсмена.

  • Это может стать проблемой для сборной Англии – 25 августа главный тренер команды Гарет Саутгейт должен объявить состав на матчи Лиги наций.
  • 5-го сентября команда сыграет с Исландией, а 8-го – с Данией.

Стерлинг, Уокер, Рэшфорд и Санчо залетели в лайв рэпера и заценили стриптиз

Чемпионат Англии

Стерлинг: «Джеррард и Лэмпард тренируют гранды – у молодых темнокожих коучей нет таких возможностей»

09/06/2020 В 08:30
Лига чемпионов УЕФА

«Сити» может подать апелляцию в CAS». Реакция твиттера на очередной вылет Гвардиолы из ЛЧ

15/08/2020 В 23:10
По теме
ФутболЧемпионат АнглииМанчестер СитиРахим Стерлинг
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир