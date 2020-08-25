«Горожане» готовы побороться за Лео, если удастся сбить цену.

«Манчестер Сити» изучает возможность подписания капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

В последнее время ходит множество слухов о том, что аргентинец разочарован ситуацией в команде и сообщил тренеру Роналду Куману о желании покинуть клуб. Официальная позиция «Барсы» такова, что нападающий не продается, и потенциальным соискателям придется заплатить за него клаусулу – 700 млн евро. Как сообщает ESPN, на самом деле часть руководства каталонцев открыта к расставанию с игроком – функционеры понимают, что смогут получить за 33-летнего капитана хорошие деньги и вложить их обратно в состав.

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По информации источника, «Сити» давно следит за аргентинцем и с радостью подпишет игрока, несмотря на публичную незаинтересованность в Месси. В клубе подсчитывают средства на случай, если «сине-гранатовые» все же назовут реалистичную цену за футболиста – если сделка будет реальна без риска нарушения правил финансового фэйр-плей, «горожане» будут готовы действовать.

У «Сити» уже были проблемы с ФФП – клуб мог на два года остаться без Лиги чемпионов, но CAS оправдал «горожан».

Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает через год.

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