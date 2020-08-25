Лига готовится к худшему сценарию.

В АПЛ разрабатывают план завершения сезона-2020/21 на случай, если турнир снова придется поставить на паузу из-за коронавируса.

Прошлый розыгрыш лиги удалось доиграть, и клубы будут настаивать на завершении чемпионата при любых условиях, но трудности, с которыми столкнулись организаторы, вынуждают их зафиксировать новый регламент на случай второй волны COVID-19. Как сообщает The Guardian, 3 сентября клубам представят соответствующий план. В текущем варианте проекта чемпионат будет остановлен, а положение команд в таблице признано итоговым, если на момент вмешательства коронавируса будет сыграно больше 50% всех матчей.

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Действующий победитель турнира – «Ливерпуль».

Новый сезон стартует 12 сентября.

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