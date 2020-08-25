Вечер удался на славу.

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Усэйн Болт заразился коронавирусом, сейчас он находится на самоизоляции.

На прошлой неделе Болт отпраздновал день рождения вечеринкой на Ямайке, где присутствовали футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и, возможно, игрок «Байера» Леон Бэйли, сообщает The Sun.

Чемпионат Англии У Болта подтвердили коронавирус. 4 дня назад он тусовался со Стерлингом 9 ЧАСОВ НАЗАД

После этого Рахим тоже сдал тест, но он оказался отрицательным. «Рахим чувствует себя хорошо, у него нет симптомов коронавируса», – сообщает Sky Sports со ссылкой источник из окружения футболиста.

Болт завершил карьеру в 2017 году.

Стерлинг вызван на ближайшие матчи сборной Англии – с Исландией и Данией.

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