Полузащитник обжалует приговор.

Суд приговорил капитана «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра к 21 месяцу лишения свободы условно за нападение при отягчающих обстоятельствах, сопротивление аресту и попытку взяточничества.

Инцидент произошел на греческом острове Миконос, где отдыхал футболист. Все началось со стычки Магуайра с группой британцев. Они начали оскорблять футболиста «Манчестер Юнайтед», в ходе конфликта сестру Магуайра ранили в руку острым предметом. Ранение девушки разозлило Харри, он набросился на обидчиков.

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По версии Магуайра, после драки футболист вызвал транспорт с просьбой довезти их до больницы, но вместо этого компанию вытащили из микроавтобуса пять-шесть человек, чтобы доставить в отделение полиции. Харри с братом и другом оказали им сопротивление. Также он нанес полицейскому травму, находясь в наручниках.

Другая сторона утверждала, что в участке игрок «МЮ» хвастался доходами и пытался заплатить полиции.

В свете этих событий, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил исключить защитника Гарри Магуайра из состава на ближайшие игры с Исландией и Данией.

Магуайр заявил, что обжалует приговор.

В прошлом сезоне защитник провел за «МЮ» 55 матчей и забил три мяча во всех турнирах.

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