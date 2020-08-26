Сэр Алекс говорил Жозе купить Деле Алли в «МЮ».

Коуч «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о единственном совете от сэра Алекса Фергюсона, который шотландец дал португальцу, когда тот тренировал «Манчестер Юнайтед».

«Сэр Алекс Фергюсон дал мне только один совет за два с половиной года: «Купи Деле Алли. Этот парень с его менталитетом, манерой игры, направленным на атаку атаки, мышлением создан для «Манчестер Юнайтед». Купи его». У него наметан глаз на игроков. Но Алли может валять дурака на тренировках. Нам нужно найти правильную мотивацию для этого парня», – заявил Жозе в документальном фильме Amazon «Все или ничего».

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Моуринью возглавил «шпор» по ходу сезона-2019/20, под его руководством команда заняла шестое место в АПЛ и квалифицировалась в Лигу Европы.

За 2,5 года работы в «Манчестер Юнайтед» Жозе выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу Европы.

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