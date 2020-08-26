Бен Чилуэлл
Фото: Getty Images
Роман Аркадьевич прилично раскошелился.
Защитник «Лестера» Бен Чилуэлл перешел в «Челси».
23-летний футболист подписал с 6-кратными чемпионами Англии контракт сроком на пять лет. По данным Transfermarkt, «Челси» заплатил за Чилуэлла 55 млн евро.
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- В прошедшем сезоне АПЛ «Челси» занял четвертое место, «Лестер» – пятое.
- Чилуэлл провел в АПЛ-2019/20 27 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.
Авторитетные источники, включая RAC1, написали о переговорах Месси с Гвардиолой по переходу в «Сити»
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