Роман Аркадьевич прилично раскошелился.

Защитник «Лестера» Бен Чилуэлл перешел в «Челси».

23-летний футболист подписал с 6-кратными чемпионами Англии контракт сроком на пять лет. По данным Transfermarkt, «Челси» заплатил за Чилуэлла 55 млн евро.

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В прошедшем сезоне АПЛ «Челси» занял четвертое место, «Лестер» – пятое.

Чилуэлл провел в АПЛ-2019/20 27 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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