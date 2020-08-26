Футбол
Чемпионат Англии

«Челси» подписал Чилуэлла за 55 млн евро

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Бен Чилуэлл

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 минут назад

Роман Аркадьевич прилично раскошелился.

Защитник «Лестера» Бен Чилуэлл перешел в «Челси».

23-летний футболист подписал с 6-кратными чемпионами Англии контракт сроком на пять лет. По данным Transfermarkt, «Челси» заплатил за Чилуэлла 55 млн евро.

Чемпионат Испании

«ПСЖ» сообщил L'Équipe, что из-за финансового фэйр-плей не потянет Месси даже бесплатно

7 ЧАСОВ НАЗАД
  • В прошедшем сезоне АПЛ «Челси» занял четвертое место, «Лестер» – пятое.
  • Чилуэлл провел в АПЛ-2019/20 27 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Авторитетные источники, включая RAC1, написали о переговорах Месси с Гвардиолой по переходу в «Сити»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат Англии

Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина

25/07/2020 В 20:26
Чемпионат России

Модрич рассказал, что в 2011-м мог перейти в «Челси» и побывал на яхте у Абрамовича

18/08/2020 В 20:48
По теме
ФутболЧемпионат АнглииЧелсиЛестер СитиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир