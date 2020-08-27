Среди футболистов лондонского «Челси» случилась вспышка заболевания коронавирусом.

Предсезонная подготовка клуба оказалась под угрозой после того, как четверо игроков основы сдали положительные тесты на COVID-19. Как сообщает Daily Mail, все четверо отдыхали на греческом Миконосе – Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Кристиан Палисик и Фикайо Томори отправляются на карантин.

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