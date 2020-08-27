Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Гарет Барри завершил карьеру.

Барри провел первые 12 лет карьеры в «Астон Вилле», а затем перешел в «Манчестер Сити» – с клубом он выиграл Кубок Англии в 2011 году и чемпионский титул АПЛ в следующем сезоне. Всего за 23 года игровой карьеры он забил 67 мячей в 833 матчах. 653 из этих игр он провел в АПЛ – это наибольший показатель за всю историю турнира.

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  • Последним клубом в карьере Барри стал «Вест Бромвич», которому он помог вернуться в АПЛ по итогам прошлого сезона – правда, сыграл всего шесть матчей в своей последней кампании.
  • Гарет провел 53 матча за сборную Англии.

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