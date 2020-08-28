Многолетний капитан и защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва стал игроком лондонского «Челси». Переход он совершил на правах свободного агента.
О трансфере 35-летнего футболиста официально объявлено на сайте «синих». Бразилец подписал контракт до лета 2021 года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.
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- По данным медиа, зарплата Силвы в новом клубе составит 10 миллионов евро в год.
- Игрок выступал за «ПСЖ» с 2012 года, он провел 315 матчей в футболке парижан. Его последней игрой за «Париж» стал проигранный финал Лиги чемпионов.
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