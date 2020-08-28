Многолетний капитан и защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва стал игроком лондонского «Челси». Переход он совершил на правах свободного агента.

О трансфере 35-летнего футболиста официально объявлено на сайте «синих». Бразилец подписал контракт до лета 2021 года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.