Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр впервые публично рассказал свою версию инцидента, случившегося на Миконосе.

По информации в прессе, англичанин поучаствовал в драке на вечеринке на греческом острове Миконос, после чего оказал сопротивление полиции и даже ранил одного из полицейских. Дело дошло до суда, и футболист получил тюремный срок – 21 месяц условно за нападение при отягчающих обстоятельствах, сопротивление аресту и попытку взяточничества.

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Харри долго хранил молчание, но наконец рассказал собственную версию произошедшего. «Я не чувствую, что должен извиняться. Извинение уместно, когда вы сделали что-то не так. Я оказался в ситуации, которая могла случиться с кем угодно и где угодно. Они много били меня по ногам, но я не думал об этом – я был в панике. Страх, мне было страшно за свою жизнь. Я знаю, что произошло той ночью. Я знаю правду», – рассказал Харри в интервью BBC.

Как разворачивались события по версии Магуайра

Харри был в отпуске с семьей и друзьями. Они были на вечеринке на Миконосе и написали водителю микроавтобуса, чтобы тот забрал их и развез по домам. Он опаздывал на 20 минут, и Магуайр сказал, что компания устала и планирует вернуться на виллу. В этот момент к его сестре подошли двое мужчин и спросили, откуда она, после чего девушке стало плохо – она подбежала к компании в полуобморочном состоянии.

В этот момент началась паника – «все вокруг кричали», в дело вмешались трое греков в штатском – они пытались всех успокоить, но были «немного агрессивными». Они не пытались устроить разборки, «просто была нервная обстановка, много выкриков. Но никаких драк, как сообщалось. Никто никого не бил». Вскоре автобус все же прибыл, сестре стало немного лучше, и Магуайр попросил отвезти их домой.

Автобус проехал несколько минут, остановился и припарковался у дороги. «Мы выглянули наружу – автобус окружили восемь человек, все в штатском». Магуайра и его друзей «выбросили из автобуса», ничего не сказав – в этот момент Магуайр подумал, что их похищают. Харри и его друг побежали к главной дороге, откуда игрок позвонил агенту, чтобы попросить о помощи. Когда англичанин вернулся к автобусу, его и друга окружили люди – они смыкали кольцо.

«Мы опустились на колени, подняли руки вверх. И они просто начали нас бить. Одна из моих рук была в наручниках. Они били меня по ногам, говоря, что моя карьера окончена: «Больше никакого футбола, ты больше не будешь играть». Тут я подумал, что нет никаких шансов, что это полиция. Понятия не имел, кто они. Поэтому я попытался убежать. Одной рукой я был закован в наручники – я двигал ей. Отсюда и обвинения – это то, что они называют сопротивлением аресту и нападением – никаких ударов не было. Я не поверил, что это была полиция». Представители правоохранительных органов Греции оспаривают эту версию событий, в суде обвинение заявило, что Магуайр, его брат и друг физически и устно атаковали полицейских.

После Магуайра доставили в полицейский участок и поместили в камеру. «Это был момент, когда я почувствовал облегчение, как бы безумно это ни звучало. В камере были другие люди, которые советовали мне успокоиться, и я испытал что-то похожее на облегчение, потому что впервые действительно поверил, что нахожусь в тюрьме».

В обвинении говорится, что Магуайр пытался подкупить полицейских – защитник этот факт отрицает.

Харри исключили из состава сборной Англии на ближайшие матчи.

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