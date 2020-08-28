«Манчестер Сити» разрабатывает план покупки Лионеля Месси на случай, если игроку не удастся расторгнуть договор с «Барселоной».
Аргентинец рассчитывает уйти из клуба бесплатно и ссылается на пункт контракта, по которому он имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Каталонцы апеллируют тем, что соответствующее условие сделки было действительно лишь до 1 июня. Как сообщает Sport, «Манчестер Сити» готов побороться за аргентинца даже в случае, если за него придется платить. «Горожане» предложат за Лео 100 млн евро и трех игроков – Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Чемпионат Испании
Месси владеет в Барселоне недвижимостью и автопарком на сумму 37 млн евро
- Гарсия – воспитанник «Барселоны», 19-летний защитник был в системе клуба до 16 лет.
- По слухам, Месси предложил Неймару вместе перейти в «Сити».
- Ранее сообщалось, что каталонцы не желают отходить от прописанных в контракте Лионеля отступных в 700 млн евро.
Чемпионат Испании
Экс-президент «Барселоны»: «Я видел контракт Месси – он не сможет уйти»
Чемпионат Испании
Месси владеет в Барселоне недвижимостью и автопарком на сумму 37 млн евро