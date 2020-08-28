Аргентинец рассчитывает уйти из клуба бесплатно и ссылается на пункт контракта, по которому он имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Каталонцы апеллируют тем, что соответствующее условие сделки было действительно лишь до 1 июня. Как сообщает Sport, «Манчестер Сити» готов побороться за аргентинца даже в случае, если за него придется платить. «Горожане» предложат за Лео 100 млн евро и трех игроков – Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.