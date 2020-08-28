Нападающий и капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг назвал самого принципиального соперника «канониров» «Тоттенхэм» дерьмом.
Габонец стримил на твиче, когда один из зрителей спросил, что он думает о соседях по Северному Лондону. «Что я думаю о «Тоттенхэме»? Дерьмо, мы знаем», – ответил Обамеянг к радости фанатов.
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Пьер-Эмерик воспроизвел начало популярной среди болельщиков «канониров» кричалки – несколько лет назад ее же исполнил с фанатами воспитанник команды Джек Уилшир после победы в Кубке Англии.
- У Обамеянга остался один год по контракту с клубом. По слухам, он близок к продлению сделки.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
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