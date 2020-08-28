«Кто не хочет видеть Месси в своей команде? Но здесь без шансов. А игрок хороший, честно говоря! Он, очевидно, поможет «Манчестер Сити», будет сложнее их победить. Для АПЛ это было бы здорово, но я не уверен, что лиге нужно такое усиление.