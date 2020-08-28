Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, может ли его клуб позволить себе трансфер Лионеля Месси.
«Кто не хочет видеть Месси в своей команде? Но здесь без шансов. А игрок хороший, честно говоря! Он, очевидно, поможет «Манчестер Сити», будет сложнее их победить. Для АПЛ это было бы здорово, но я не уверен, что лиге нужно такое усиление.
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Месси никогда не играл в другом чемпионате. Здесь другой футбол. Я бы хотел на это посмотреть, но не уверен, что это произойдет», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
- Ранее Месси уведомил «Барселону» о том, что хочет покинуть клуб. Решение Лео – окончательное.
- Месси дебютировал за основной состав «Барсы» в 2004 году.
- За 16 лет выступлений на «Камп Ноу» Лео четырежды победил в Лиге чемпионов и выиграл шесть «Золотых мячей».
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