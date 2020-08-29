В четверг, 27 августа, был арестован агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.
По информации Het Nieuwsblad, расследование против Патрика де Костера инициировал лично 29-летний футболист. Агента подозревают в отмывании денег за период 2013-2014 годов – Де Брёйне в то время играл за «Вольфсбург». Сообщается, что итоговая зарплата игрока не соответствовала той, которую он получал на самом деле. Также платежи проходили через Лихтенштейн и не декларировались.
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Daily Mail сообщает, что подозреваемый частично признал вину. Пока он находится в тюрьме в ожидании допросов.
- Де Брёйне работал с Де Костером с 2004 года.
- Бельгиец перешел из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити» в 2015 году.
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