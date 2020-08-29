По информации Het Nieuwsblad, расследование против Патрика де Костера инициировал лично 29-летний футболист. Агента подозревают в отмывании денег за период 2013-2014 годов – Де Брёйне в то время играл за «Вольфсбург». Сообщается, что итоговая зарплата игрока не соответствовала той, которую он получал на самом деле. Также платежи проходили через Лихтенштейн и не декларировались.