Главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу заметили в одном из ресторанов Барселоны.

Аккаунт китайского ресторана Kao из столицы Каталонии выложил в инстаграм фото, на котором испанский коуч стоит в обнимку с одним из поваров заведения.