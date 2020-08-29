Главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу заметили в одном из ресторанов Барселоны.
Аккаунт китайского ресторана Kao из столицы Каталонии выложил в инстаграм фото, на котором испанский коуч стоит в обнимку с одним из поваров заведения.
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Испанское издание El Chiringuito предполагает, что Пеп прилетел в Испанию в том числе ради встречи с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
- Аргентинец уведомил «сине-гранатовых» о желании покинуть клуб.
- По законам Великобритании испанец обязан сесть на двухнедельный карантин – скорее всего, он пропустит часть предсезонной подготовки клуба.
- «Манчестер Сити» считается фаворитом на игрока – Лео провел лучшие годы карьеры под руководством Гвардиолы, а его лучший друг Кун Агуэро играет за «горожан».
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