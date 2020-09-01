Плеймейкер «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Fanatik, клуб «Аль-Наср» предлагает турку контракт с зарплатой 20 миллионов долларов (около 16,71 млн евро) за сезон. «Мы хотим сделать вас новым принцем Саудовской Аравии и пожертвуем всем для этого», – передает Fanatik слова руководства.

Чемпионат Англии
Озил оплатил операции 219 нуждающимся детям, ближайшая цель – 1000 операций
24/12/2019 В 22:03
  • Контракт Озила с «Арсеналом» действует до лета 2021 года, после чего футболист станет свободным агентом.
  • В последний раз Озил выходил на поле 7 марта 2020 года. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на игрока.

Капитан «Арсенала» Обамеянг назвал «Тоттенхэм» дерьмом

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Англии
Озил: «Остаюсь в «Арсенале» как минимум до 2021 года»
17/10/2019 В 13:56
Чемпионат Англии
Ба: «Арсенал» говорил о Black Lives Matter, но замолчал, когда речь зашла о жизни уйгуров»
19/08/2020 В 20:38