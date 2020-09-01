Плеймейкер «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает Fanatik, клуб «Аль-Наср» предлагает турку контракт с зарплатой 20 миллионов долларов (около 16,71 млн евро) за сезон. «Мы хотим сделать вас новым принцем Саудовской Аравии и пожертвуем всем для этого», – передает Fanatik слова руководства.
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- Контракт Озила с «Арсеналом» действует до лета 2021 года, после чего футболист станет свободным агентом.
- В последний раз Озил выходил на поле 7 марта 2020 года. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на игрока.
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