Как сообщает Fanatik, клуб «Аль-Наср» предлагает турку контракт с зарплатой 20 миллионов долларов (около 16,71 млн евро) за сезон. «Мы хотим сделать вас новым принцем Саудовской Аравии и пожертвуем всем для этого», – передает Fanatik слова руководства.