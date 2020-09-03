После нескольких относительно спокойных трансферных окон Роман Абрамович и «Челси» царят на рынке. Клуб прорвало уже в самом начале года – «синие» подтвердили покупку полузащитника «Аякса» Хакима Зиеха за 40 млн евро, а в разгар коронавирусного кризиса увели у чемпионов АПЛ Тимо Вернера. «О «Ливерпуле» много слухов. У них лучший тренер в мире – Юрген Клопп. Многое говорит о том, что мой стиль игры им подходит», – немец открыто просился на Мерсисайд, но трансферный десант Марии Грановской убедил игрока переехать в столицу, и клуб забрал одного из лучших нападающих Европы за адекватный ценник в 53 млн евро. Новичкам потребовалось всего три минуты (в товарняке против «Брайтона»), чтобы оформить первый совместный гол.

Чемпионат Англии «Челси» подписал Чилуэлла за 55 млн евро 26/08/2020 В 17:52

Перед стартом сезона «Челси» не сбавляет обороты – «синие» купили 23-летнего защитника «Лестера» Бена Чилуэлла за 50 млн евро. Маркоса Алонсо упрекали в не самой надежной игре в обороне, а Лэмпард ставил под сомнение его работу на тренировках – клуб на шесть лет подписал самого перспективного левого защитника Англии, убедившись, что лучшие годы Бен проведет на «Стэмфорд Бридж». Через пару дней «Челси» забрал у «ПСЖ» Тьяго Силву – бразилец не согласился бы променять Париж на Лондон за скромный оклад, но клуб не заплатил за него ни цента. Бесплатно пришел 21-летний француз Маланг Сарр из «Ниццы» – юнец провел четыре сезона на взрослом уровне в центре обороны и ему не придется годами набираться опыта.

На пороге приобретение полузащитника «Байера» Кая Хаверца – по слухам, покупка станет рекордной в истории «Челси». Летние траты перевалят далеко за отметку в 200 млн евро, а Лэмпард все еще рассчитывает на приглашение нового вратаря под основу и ожидает еще одного защитника Деклана Райса из «Вест Хэма»: «молотки» вряд ли отпустят англичанина дешевле, чем «лисы» – Чилуэлла.

За 2019-й Абрамович вложил в команду 275 млн евро из собственного кармана – годом ранее он перевел на счета «Челси» всего 78 млн. Российский миллиардер не охладел к футбольному активу, хотя его давно не видели в вип-ложе «Стэмфорд Бридж» из-за проблем с визой Великобритании. Удивительно наблюдать за огромными тратами «синих» на фоне того, как другие топ-клубы реагируют на последствия пандемии – откладывают грандиозные покупки и улучшение инфраструктуры, сокращают операционные расходы, увольняют сотрудников.

После сезона-2018/19 «синие» отчитались об убытках в размере 113,6 млн евро без учета налогов – ситуации хуже не было с 2005 года, когда Абрамович закупил для клуба первый чемпионский состав в эпоху Премьер-лиги. Правила финансового фэйр-плей гласят, что команда не может быть в минусе более чем на 30 млн евро в течение любого трехлетнего периода – еще один убыточный год может серьезно ударить по шансам лондонцев на соблюдение требований УЕФА.

«Челси» знает о правилах организации больше других – в феврале 2019-го «синим» выписали трансферный бан на два дозаявочных периода за махинации при подписании молодых игроков. Позже запрет урезали до одного, но активность клуба ограничилась выкупом Матео Ковачича за 45 млн евро – с тех пор лишь на отправке Эдена Азара и Альваро Мораты в Мадрид лондонцы заработали более 170 млн евро.

Все трансферы этого лета будут отражены в отчетах не ранее 1 июля – дорогостоящие подписания Вернера, Чилуэлла, Зиеха, Хаверца, Райса и любого другого игрока, которого клуб пригласит до закрытия ТО 3 октября, спишут на сезон-2020/21. Важно и то, что УЕФА пообещал клубам послабления в плане соответствия правилам ФФП из-за пандемии. Насколько значительными они будут, неизвестно, но это дает определенную свободу действий – каждый кейс сверхнормативного финансового вливания будет рассматриваться индивидуально.

Важно понимать, что подсчет чистой разницы между покупками и продажами – не тот способ, с помощью которого клубы отчитываются перед УЕФА. Сумма трансфера равномерно распределяется на весь срок действия контракта и плюсуется к ежегодным затратам на оклад игрока – это амортизация, стандартный бухгалтерский процесс. К примеру, если Вернер отыграет за клуб ровно пять лет по контракту, то в каждом годовом отчете до 2025-го напротив его фамилии будет стоять цифра в районе 22 млн. Продажи рассчитываются иначе, что позволяет клубам напрямую не зависеть от совпадения дебета и кредита после каждого трансферного окна для соблюдения правил ФФП.

Тимо Вернер Фото: Getty Images

«Они могут использовать нынешние условия, чтобы освежить ситуацию – по сути, это рынок покупателя. Клубы могут не признавать этого публично, но многие серьезно пострадали от ковида, изоляции и игры без зрителей. Большинство не сможет устоять, если «Челси» придет с чековой книжкой. Им приходится быть прагматичными», – приводит The Athletic слова агента, который вел дела с «синими».

Изначально «Лестер» не собирался отпускать Чилуэлла дешевле, чем прошлым летом Харри Магуайра – 87 млн евро. В итоге «лисы» пошли на уступки. Вернер планировал остаться в Лейпциге, если с переходом в «Ливерпуль» не сложится – «Ред Булл» объяснил Тимо, что его продажа в финансовых интересах клуба, и игрок отправится на «Стэмфорд». В нормальных обстоятельствах Хаверц выбирал бы из клубов европейской элиты, а «Леверкузен» мог рассчитывать на аукцион – в итоге «Челси» забирает одного из самых желанных талантов Европы, не имея реальных конкурентов.

Абрамович играет по-крупному потому, что понимает – деньги, потраченные в коронакризис, в перспективе принесут клубу гораздо больше профита, чем в нормальных условиях.

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