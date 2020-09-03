«Это особенно для меня из-за моего хорошего друга Абдельхака Нури. У него был сердечный приступ. Я по-настоящему близок с его семьей, его брат – один из моих лучших друзей. Я много с ними общаюсь. Так что я решил взять его старый номер, чтобы связать с ним хорошие воспоминания», – заявил 23-летний Ван де Бек в интервью клубной пресс-службе.