Новичок «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек взял 34-й игровой номера в честь бывшего партнера по «Аяксу» Абдельхаку Нури, который провел некоторое время в коме.
«Это особенно для меня из-за моего хорошего друга Абдельхака Нури. У него был сердечный приступ. Я по-настоящему близок с его семьей, его брат – один из моих лучших друзей. Я много с ними общаюсь. Так что я решил взять его старый номер, чтобы связать с ним хорошие воспоминания», – заявил 23-летний Ван де Бек в интервью клубной пресс-службе.
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🔴Ван де Бек подписал 5-летний контракт с «МЮ»
- В июле 2017-го Нури потерял сознание и впал в кому, а пришел в себя в августе 2018-го.
- Ван де Бек подписал контракт с «МЮ» сроком на пять лет с возможностью продления еще на год.
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