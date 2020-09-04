«Когда у меня появилась возможность перейти в «Юнайтед», это показалось мне заманчивым, потому что в детстве этот клуб мне очень нравился. Я подписал контракт, не имея достаточной информации о том, что происходит в команде. А есть вещи, которые ты не осознаешь, пока не приедешь. На первой тренировке я многое понял. Пришел домой и спросил у своего представителя: «Я не могу расторгнуть контракт и вернуться в «Арсенал»? Он начал смеяться, ведь контракт уже был подписан», – рассказал 31-летний чилиец в шестиминутном видео.