Нападающий «Интера» Алексис Санчес опубликовал неоднозначное послание в адрес бывшего клуба – «Манчестер Юнайтед».

«Когда у меня появилась возможность перейти в «Юнайтед», это показалось мне заманчивым, потому что в детстве этот клуб мне очень нравился. Я подписал контракт, не имея достаточной информации о том, что происходит в команде. А есть вещи, которые ты не осознаешь, пока не приедешь. На первой тренировке я многое понял. Пришел домой и спросил у своего представителя: «Я не могу расторгнуть контракт и вернуться в «Арсенал»? Он начал смеяться, ведь контракт уже был подписан», – рассказал 31-летний чилиец в шестиминутном видео.

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Санчес поведал о трудностях в отношениях с тренером Жозе Моуринью, при котором не всегда попадал в состав. Затем португальца сменил Уле-Гуннар Сульшер.

«Я поговорил с ним. Сказал ему, что мне бы хотелось перейти в «Интер». Он ответил, что не видит в этом проблемы. Теперь у меня остались только слова благодарности «Юнайтед» за предоставленную возможность выступать в их футболке. Если бы атмосфера была более позитивной, все бы сложилось иначе», – заключил футболист.

  • Санчес перешел из «Арсенала» в «МЮ» в январе 2018 года.
  • Летом 2020-го его отдали в «Интер».

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