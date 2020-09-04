В свежей серии показано, как Жозе Моуринью сообщил игрокам о смерти домашнего животного. «Думаю, большинство из вас уже знает, а некоторые могут подумать, что я просто идиот, но на самом деле я мертв, потому что умерла моя собака. Моя собака умерла, и мне дерьмово. Очень-очень дерьмово. Я хочу, чтобы вы знали об этом, потому что не хочу, чтобы вы думали, что я обижен на вас или потерял уверенность в себе, поэтому такой грустный. Это не имеет к вам никакого отношения», – цитирует Жозе The Sun.