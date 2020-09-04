Слухи отправляли юного футболиста в Лондон все лето, но согласовать все стороны сделки «синим» удалось только сейчас. Клуб второй раз за трансферное окно побил собственный рекорд – Тимо Вернер обошелся клубу в 53 млн евро, Хаверц – в 80 млн евро, по оценке Transfermarkt.

«Я очень счастлив и горжусь быть здесь. Для меня исполнение мечты – играть в таком большом клубе, как «Челси», и я с нетерпением жду встречи со всеми игроками и тренерами. Да, я очень рад быть здесь!», – поделился эмоциями футболист.