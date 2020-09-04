«Челси» объявил о переходе полузащитника «Байера» и сборной Германии Кая Хаверца.

Слухи отправляли юного футболиста в Лондон все лето, но согласовать все стороны сделки «синим» удалось только сейчас. Клуб второй раз за трансферное окно побил собственный рекорд – Тимо Вернер обошелся клубу в 53 млн евро, Хаверц – в 80 млн евро, по оценке Transfermarkt.

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«Я очень счастлив и горжусь быть здесь. Для меня исполнение мечты – играть в таком большом клубе, как «Челси», и я с нетерпением жду встречи со всеми игроками и тренерами. Да, я очень рад быть здесь!», – поделился эмоциями футболист.

  • Помимо Хаверца и Вернера, клуб подписал Хакима Зиеха, Бена Чилуэлла, Тьяго Силву и Маланга Сарра.
  • Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

Месси остался, Хаверц в «Челси». Сделки и слухи дня

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