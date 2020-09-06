Как утверждает Daily Mail, Гризманн может перейти в «Арсенал» или «Ливерпуль» до закрытия трансферного окна, речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере. Кроме того, на 29-летнего футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».