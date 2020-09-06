Клубы АПЛ «Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к нападающему «Барселоны» и сборной Франции Антуану Гризманну.

Как утверждает Daily Mail, Гризманн может перейти в «Арсенал» или «Ливерпуль» до закрытия трансферного окна, речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере. Кроме того, на 29-летнего футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».

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  • Гризманн присоединился к «Барселоне» летом 2019 года из мадридского «Атлетико».
  • «Сине-гранатовые» заплатили за переход француза 120 миллионов евро.

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