«В этом разница между командой мудаков и командой хороших парней. Но история футбола такова, что команды хороших парней никогда не побеждают. Так что, черт возьми, будьте мудаками! Судя по ходу игры, я обещаю – они знают, что Тоби получил желтую карточку. Я должен сказать, что Кайл Уокер получил желтую карточку, Зинченко получил желтую карточку, Стерлинг получил желтую карточку. Так что будьте говнюком. Не будьте хорошим парнем», – сказал Жозе игрокам.