31 августа состоялась премьера сериала «All or Nothing» о прошлом сезоне «Тоттенхэма». В новый эпизод попала сцена из раздевалки команды в перерыве матча с «Манчестер Сити».

«В этом разница между командой мудаков и командой хороших парней. Но история футбола такова, что команды хороших парней никогда не побеждают. Так что, черт возьми, будьте мудаками! Судя по ходу игры, я обещаю – они знают, что Тоби получил желтую карточку. Я должен сказать, что Кайл Уокер получил желтую карточку, Зинченко получил желтую карточку, Стерлинг получил желтую карточку. Так что будьте говнюком. Не будьте хорошим парнем», – сказал Жозе игрокам.

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  • В итоге спич Жозе сработал – «шпоры» выиграли 2:0, а Зинченко получил вторую желтую.
  • Сериал выпустила компания Amazon.
  • Ранее студия сняла аналогичный проект о сезоне-2017/18 «Манчестер Сити», в котором команда установила рекорд АПЛ по очкам.

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