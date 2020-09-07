Афия Джонсон – футболистка, которая 7 сентября перешла из «Уотфорда» в «Куинз Парк Рейнджерс».

Афия выступает за позиции крайнего защитника, а еще ведет очень яркий инстаграм. Там есть и фото с тренировок: