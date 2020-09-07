Афия Джонсон – футболистка, которая 7 сентября перешла из «Уотфорда» в «Куинз Парк Рейнджерс».

Афия выступает за позиции крайнего защитника, а еще ведет очень яркий инстаграм. Там есть и фото с тренировок:

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И с отдыха, который наступает после:

Афия в матче за «Уотфорд»

Афия перед вечеринкой

Афия с бойфрендом

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Умиротворяющие картинки с моря

Афия и авто

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  • В прошедшем сезоне мужской «Уотфорд» занял 19-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип.
  • Также Премьер-лигу покинули «Норвич» и «Борнмут».

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