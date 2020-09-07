Афия Джонсон – футболистка, которая 7 сентября перешла из «Уотфорда» в «Куинз Парк Рейнджерс».
Афия выступает за позиции крайнего защитника, а еще ведет очень яркий инстаграм. Там есть и фото с тренировок:
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И с отдыха, который наступает после:
Афия в матче за «Уотфорд»
Афия перед вечеринкой
Афия с бойфрендом
Умиротворяющие картинки с моря
Афия и авто
- В прошедшем сезоне мужской «Уотфорд» занял 19-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип.
- Также Премьер-лигу покинули «Норвич» и «Борнмут».
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