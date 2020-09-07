Колумбийский полузащитник Хамес Родригес официально перешел из «Реала» в «Эвертон».

Об этом сообщает официальный твиттер ливерпульского клуба. Контракт с колумбийцем заключен на два сезона, также у «Эвертона» будет опция продления договора на год.

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  • В минувшем сезоне чемпионата Испании 29-летний Родригес провел за «Реал» восемь матчей и забил один мяч.
  • В «Эвертоне» Хамес воссоединится с Карло Анчелотти. Колумбиец работал с итальянским коучем в «Реале» и «Баварии».

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