Колумбийский полузащитник Хамес Родригес официально перешел из «Реала» в «Эвертон».
Об этом сообщает официальный твиттер ливерпульского клуба. Контракт с колумбийцем заключен на два сезона, также у «Эвертона» будет опция продления договора на год.
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- В минувшем сезоне чемпионата Испании 29-летний Родригес провел за «Реал» восемь матчей и забил один мяч.
- В «Эвертоне» Хамес воссоединится с Карло Анчелотти. Колумбиец работал с итальянским коучем в «Реале» и «Баварии».
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