Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин приобрел пакет акций клуба четвертого английского дивизиона «Форест Грин Роверс».
В 2015 году «Форест Грин Роверс» первым в мире заявил о себе как о веганском клубе: футболисты и болельщики команды питаются исключительно продуктами растительного происхождения. Аналогичной диеты придерживается и сам Бельерин.
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Недавно ФИФА признала «Форест Грин» самым «зеленым» футбольным клубом в мире благодаря его экологическим и этическим инновациям. В частности, клуб проводит инициативы по снижению выбросов углерода в атмосферу.
- В прошедшем сезоне АПЛ Бельерин провел 15 матчей и забил один мяч.
- «Арсенал» занял восьмую строчку в турнирной таблице, но выиграл Кубок Англии. Бельерин принял активное участие в победном голе в финале против «Челси» (2:1).
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