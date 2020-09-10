Немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц отказался от бонуса ради перехода в лондонский клуб.
5 сентября «синие» официально объявили о подписании талантливого немецкого игрока. Хаверц обошелся клубу в 80 млн евро по оценке Transfermarkt – это самая дорогостоящая покупка в истории команды. Как сообщает Bild, сумма могла быть еще больше – Каю полагалось 10% от суммы, заплаченной «Байеру» любым потенциальным покупателем, но футболист отказался от подписного бонуса, чтобы стороны быстрее нашли компромисс по цене.
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- Помимо Хаверца, клуб подписал Тимо Вернера, Хакима Зиеха, Бена Чилуэлла, Тьяго Силву и Маланга Сарра. По слухам, скоро «Челси» объявит о трансфере нового вратаря.
- Сезон АПЛ стартует 12 сентября.
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🔵 «Челси» подтвердил покупку Хаверца
Чемпионат Англии
🔵 «Челси» подтвердил покупку Хаверца