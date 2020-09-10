5 сентября «синие» официально объявили о подписании талантливого немецкого игрока. Хаверц обошелся клубу в 80 млн евро по оценке Transfermarkt – это самая дорогостоящая покупка в истории команды. Как сообщает Bild, сумма могла быть еще больше – Каю полагалось 10% от суммы, заплаченной «Байеру» любым потенциальным покупателем, но футболист отказался от подписного бонуса, чтобы стороны быстрее нашли компромисс по цене.