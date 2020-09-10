Бывший тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как чуть не перешел в «Ливерпуль» в период выступлений за киевское «Динамо».

«У меня были билеты в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру. Тогда киевским «Динамо» занимался агент Пинхас Захави, и он мне сказал лететь в Ливерпуль. Я подумал: «Ну здорово, класс. Романтика». Уже поставили визу, но в последний момент мне сказали, что летим в «Бенфику», – рассказал Юран ютьюб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».