Бывший тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как чуть не перешел в «Ливерпуль» в период выступлений за киевское «Динамо».

«У меня были билеты в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру. Тогда киевским «Динамо» занимался агент Пинхас Захави, и он мне сказал лететь в Ливерпуль. Я подумал: «Ну здорово, класс. Романтика». Уже поставили визу, но в последний момент мне сказали, что летим в «Бенфику», – рассказал Юран ютьюб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

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  • Последним местом работы Юрана в качестве тренера были «Химки».
  • 51-летний специалист пришел в подмосковный клуб в январе 2020 года и руководил командой четыре матча – два в ФНЛ и два в Кубке России.

Юран отреагировал на текст британского журналиста, где его назвали алкоголиком

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