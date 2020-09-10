Бывший тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как чуть не перешел в «Ливерпуль» в период выступлений за киевское «Динамо».
«У меня были билеты в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру. Тогда киевским «Динамо» занимался агент Пинхас Захави, и он мне сказал лететь в Ливерпуль. Я подумал: «Ну здорово, класс. Романтика». Уже поставили визу, но в последний момент мне сказали, что летим в «Бенфику», – рассказал Юран ютьюб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».
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- Последним местом работы Юрана в качестве тренера были «Химки».
- 51-летний специалист пришел в подмосковный клуб в январе 2020 года и руководил командой четыре матча – два в ФНЛ и два в Кубке России.
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