«Мы живем в мире, в котором много неопределенности. Для некоторых клубов менее важно, насколько неопределенным является будущее. Они принадлежат странам, принадлежат олигархам. Мы – другой клуб. Два года назад мы вышли в финал Лиги чемпионов, в прошлом году выиграли турнир. Мы стали чемпионами Премьер-лиги в прошлом сезоне, будучи клубом, которым являемся.

Мы не можем изменить это за ночь и сказать: «Теперь мы хотим вести себя как «Челси». Они подписывают много игроков. Это может быть преимуществом, но это означает, что им придется сыграться. Нельзя пригласить 11 лучших игроков мира и просто надеяться, что через неделю они сыграют в лучший футбол. Речь идет о работе на тренировках. Возможно, это будет для нас преимуществом. Мы довольно давно работали друг с другом», – рассказал Клопп BBC.