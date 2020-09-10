АПЛ объявила, что в предстоящем сезоне каждый игрок и представитель бригады арбитров будет выходить на поле с нашивкой NoRoomforRacism (НетМестаРасизму) на рукаве.

«На сегодняшней встрече капитанов клубов Премьер-лиги было решено, что игроки и рефери будут носить на футболках патч «Нет места расизму» в сезоне-2020/21. Впервые слоган будет присутствовать на экипировке игроков и арбитров в течение всего сезона и будет служить постоянным напоминанием о приверженности Премьер-лиги, ее клубов, игроков и судейского корпуса искоренению расизма. Эта инициатива будет развиваться на основе импульса прошлого сезона, когда слоган «Black Lives Matter» появился на формах после рестарта. Лига продолжит поддерживать игроков, которые преклоняют колено перед матчами», – говорится в заявлении АПЛ.