Сербский защитник Бранислав Иванович возвращается в английскую Премьер-лигу.
36-летний Иванович в ближайшее время подпишет контракт с «Вест Бромвичем». «Он стал бы отличным дополнением к нашей команде, он добился всего. Его карьера великолепна. Я надеюсь, что скоро все будет окончательно оформлено, в считанные часы», – рассказал главный тренер «дроздов» Славен Билич.
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- «Вест Бромвич» в прошедшем сезоне занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в АПЛ.
- Иванович 29 июля ушел из «Зенита» по истечении срока контракта.
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