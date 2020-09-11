36-летний Иванович в ближайшее время подпишет контракт с «Вест Бромвичем». «Он стал бы отличным дополнением к нашей команде, он добился всего. Его карьера великолепна. Я надеюсь, что скоро все будет окончательно оформлено, в считанные часы», – рассказал главный тренер «дроздов» Славен Билич.